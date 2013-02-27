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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:34 BJT

台湾货币市场: 2月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月27日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素
摘要如下:
    
    **宽松因素:
    --央行存单到期2,743亿台币.
    
    **紧缩因素:
    --央行料发行存单
    
 ----------------------------------------------------
    
    宽松因素: 
    --央行存单到期318亿台币 :   3061-2743
  02/27                                    2,743亿
  02/28                                      120亿
  03/01                                      198亿
    --月底军公教薪饷拨款
    
    紧缩因素:     
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完)

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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