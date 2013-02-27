版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 10:37 BJT

新债招标: 中国七年续发国债收益率3.4271%,低于预期--业内人士

路透北京2月27日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的220亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4271%,低于市场预测均值3.47%.

业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.4398%,投标倍数2.61倍.此前市场收益率预测区间为3.44%-3.48%.

该期债为财政部今年三期记账式附息国债的第二次续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.2月28日至3月4日进行分销,3月6日起与原发行部分合并上市交易.

财政今年第三期记账式附息国债 从2013年1月24日开始计息,票面利率3.42%.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐