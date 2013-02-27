新债招标: 中国七年续发国债收益率3.4271%,低于预期--业内人士

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
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路透北京2月27日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的220亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4271%,低于市场预测均值3.47%.
业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.4398%,投标倍数2.61倍.此前市场收益率预测区间为3.44%-3.48%.
该期债为财政部今年三期记账式附息国债的第二次续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.2月28日至3月4日进行分销,3月6日起与原发行部分合并上市交易.
财政今年第三期记账式附息国债 从2013年1月24日开始计息,票面利率3.42%.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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