美国个股: 摩根大通2013年拟在消费者银行部门最多裁员4,000人

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
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路透纽约2月26日 - 摩根大通 计划今年在消费者银行部门裁员3,000-4,000人,约为员工总数的1.5%,以改善分支机构的获利.
该公司发言人Kristin Lemkau表示,裁员将主要通过人员自然缩减的方式进行.摩根大通的分支机构有63,500名员工,约占员工总数的四分之一.
摩根大通是少数几家仍在扩大业务网络分支的美国大银行之一,但为了改善获利,该行计划减少处理日常交易的柜员人数,同时增加能带来收入的理财等产品和服务的销售人员.
该行消费者银行业务主管Ryan McInerney在一场面向投资者的报告中称,这样做的净效应是在2015年底之前将每个分支的员工数减少20%.
摩根大通周二曾表示,计划2014年前将抵押贷款业务的职位裁减13,000至15,000个.
截止2012年底,摩根大通有5,614个分支机构.其表示,计划每年将业务网点增加约100个.该行在美国的业务分支规模仅次于富国银行.(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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