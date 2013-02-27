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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》美国账户抛盘令澳元兑日圆大跌

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* 澳元兑日圆已从94.10跌至93.70下方,有美国账户抛售

* 下一支撑在93.20的55日移动均线位置,其后是昨日低点93.05

* 跌破93.05则可能下看云区日线图顶部92.50.(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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