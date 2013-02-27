中国新债: 财政部下周三将招标发行220亿元固息国债,为五年品种续发

路透北京2月27日 - 中国财政部周三公告称,将于下周三(3月6日)招标发行220亿元人民币固息国债,为五年期品种续发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为今年第一期记账式附息国债的续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.