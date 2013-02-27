中国新债: 财政部下周三将招标发行220亿元固息国债,为五年品种续发

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透北京2月27日 - 中国财政部周三公告称,将于下周三(3月6日)招标发行220亿元人民币固息国债,为五年期品种续发.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为今年第一期记账式附息国债的续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债3月7日至3月11日进行分销,3月13日起与原发行部分合并上市交易.
财政部今年第一期记账式附息国债 从2013年1月10日开始计息,票面利率3.15%.(完)
参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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