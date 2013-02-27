美日呼吁联合国人权理事会调查朝鲜人权状况

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦2月26日 - 日本和美国周二呼吁联合国人权理事会对朝鲜虐待及处决政治犯等践踏人权的指控展开国际调查。

联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）上月称，朝鲜政治犯集中营据信在押人数至少达20万，而且一直存在强奸、虐待、处决、奴役等现象。

皮莱呼吁对“这个世界上人权状况十分糟糕、让人无法理解且鲜有报道的国家可能犯有的反人类罪”进行国际调查。

多年来，外界一直担心朝鲜践踏人权，但由于更多聚焦于对朝鲜试图变成核武器国家的担忧，该问题在国际论坛大多都未被提及。

日本外务政务官阿部俊子(Toshiko Abe)在联合国人权理事会发表讲话时称，日本和欧盟将提交寻求调查的联合决议方案。联合国人权理事会周一开始了为期四周的会议。

“国际社会广泛支持这项决议方案，会向朝鲜民主主义人民共和国发出更强烈的信号，”Toshiko Abe说。

理论上，国际调查组能向联合国安理会提供将朝鲜诉至国际刑事法庭（ICC）的充分依据。

美国助理国务卿布雷默（Esther Brimmer）对呼吁联合国人权理事会采取行动表示支持。

“只要数百万为生存而挣扎的朝鲜民众面临无尽的人权践踏，（联合国人权）理事会的工作就仍未完成，”她说道。（完）