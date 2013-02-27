美日呼吁联合国人权理事会调查朝鲜人权状况

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦2月26日 - 日本和美国周二呼吁联合国人权理事会对朝鲜虐待及处决政治犯等践踏人权的指控展开国际调查。
联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）上月称，朝鲜政治犯集中营据信在押人数至少达20万，而且一直存在强奸、虐待、处决、奴役等现象。
皮莱呼吁对“这个世界上人权状况十分糟糕、让人无法理解且鲜有报道的国家可能犯有的反人类罪”进行国际调查。
多年来，外界一直担心朝鲜践踏人权，但由于更多聚焦于对朝鲜试图变成核武器国家的担忧，该问题在国际论坛大多都未被提及。
日本外务政务官阿部俊子(Toshiko Abe)在联合国人权理事会发表讲话时称，日本和欧盟将提交寻求调查的联合决议方案。联合国人权理事会周一开始了为期四周的会议。
“国际社会广泛支持这项决议方案，会向朝鲜民主主义人民共和国发出更强烈的信号，”Toshiko Abe说。
理论上，国际调查组能向联合国安理会提供将朝鲜诉至国际刑事法庭（ICC）的充分依据。
美国助理国务卿布雷默（Esther Brimmer）对呼吁联合国人权理事会采取行动表示支持。
“只要数百万为生存而挣扎的朝鲜民众面临无尽的人权践踏，（联合国人权）理事会的工作就仍未完成，”她说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）