路透峰会: 巴罗佐相信英国将选择留在欧盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔2月26日 - 欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）周二称，他相信英国若真的举行全民公投，投票结果将是留在欧盟。但近期民调则显示英国支持离开欧盟的占上风。

他在参加路透欧元区精英汇时表示，欧盟不能仅仅一个国家考虑就去留举行公投，就改变政策。

英国首相卡梅伦去年向国民承诺，他若2015年获选连任，将就英国是否留在欧盟举行全民公投。

巴罗佐说：“我对英国有些了解，也了解商界有多重要以及英国社会各部分在这场公开辩论中发挥的作用，我认为，倘若英国真的举行公投，结果将是选择留在欧盟。”

巴罗佐赞扬英国对欧洲作出的贡献，尤其是在推行商品和服务共同市场、推动欧盟“东扩”、采取开放贸易政策以及带头对抗气候变化等方面。

但他也表示，在涉及到制度性事务时，英国表现得“不情不愿”。（完）