美股业绩: 家得宝第四季获利和营收超预期,预测当前财年业绩增长

* 家得宝获利和营收均优于分析师预估

* 季度股息上调34%

* 同店销售再度胜过Lowe's表现

* 预计当前财年营收和EPS成长

* 股价收高近6%

路透2月26日 - 家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 周二公布的获利优于预期,受惠于美国房市开始复苏和飓风桑迪(Sandy)肆虐后重建相关销售的扶助.

家得宝并预测当前财年营收和每股盈余(EPS)上升,分析师甚至认为其财测还有些保守.该公司股价上涨近6%.

家得宝的同店销售表现也连续第15季胜过对手Lowe's Cos,展现在这个领域的持续优势,分析师认为这个地位Lowe's还远远无法超越.

更好的定价和客户服务帮助家得宝攫取Lowe's的市场份额.此外,该公司拥有更多集中管理的配销中心,以及近来将更多员工转移至直接服务客户岗位的策略,也使家得宝受惠.营销和经营回归到更侧重地方客户对业绩也有帮助.

家得宝预期2月4日开始的本财年整体营收成长约2%,开业至少12个月连锁店的同店销售料增长3%.财务长Carol Tome告诉投资者,美国房市复苏将为该公司的预期同店销售增长带来100个基点的贡献.

该公司预测股票回购后财年EPS为3.37美元,较前一年度成长约12%.但此预估低于多数分析师的预期.

许多华尔街分析师认为家得宝的预估有些"保守",称近来美国房市已在改善,且市场份额也有斩获.

家得宝还将季度股息调高34%至每股0.39美元,并通过170亿美元的股票回购计划,取代之前批准的计划.

家得宝第四季净利增至10亿美元,或EPS为0.68美元,高于上年同期的7.74亿美元和每股0.50美元.

其营收成长13.9%至182亿美元,优于分析师平均预估的177亿美元.

该公司股价周二上涨5.7%,收报67.56美元.(完)