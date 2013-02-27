表格: 外资及陆资在台股微幅买超2.90亿台币,转卖为买

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透台北2月27日 - 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资今日在台股买超2.90亿台币,转卖为买;上日修正后为卖超35.49亿台币.
三大法人今日合计卖超4.44亿台币,上交易日修正后为卖超47.93亿台币.
累计2月份外资及陆资在台股买超291.93亿台币;三大法人合计买超294.25亿台币.
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/27 +2.90 -2.39 -4.95 -4.44
2/26 -35.49r -8.63 -3.81r -47.93r
2/25 -30.82r +6.88 +5.76r -18.18r
2/23 +6.44 +6.44 -3.22r +9.66r
2/22 -15.01r +4.13 -9.83r -20.72r
2/21 -12.05r -2.32 -11.56r -25.93r
2/20 +59.85r +9.08 +2.44r +71.38r
2/19 +20.04r +9.28 -8.63r +20.70r
2/18 +32.55r +10.43 +3.22r +46.20r
2/6 +74.82 -2.41 -4.94r +67.47r
2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r
2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r
2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +291.93 +47.76 -45.44 +294.25
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 +291.93 +47.76 -45.44 +294.25
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）