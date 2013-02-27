台湾汇市: 台币因出口商抛汇收升,短线料维持区间震荡

* 月底出口商抛汇推升台币 * 影响因素多令方向不一 * 假期后仍看区间震荡 * 周五交投料落29.600-29.750 路透台北2月27日 - 台币兑美元 周三收高3.5分,结束两天贬势.随着美联储主 席贝南克强力维护宽松政策,加上出口商月底抛汇,台币随同周边亚币趋升,但幅度有限.由于 包括欧元区、日本央行总裁等不确定因素多,市场观望气氛仍在. 交易员料明日假期过后,周五台币走势或在区间震荡,下方29.750近期低点或难以触及, 上方29.600则有美元买气. 汇银人士指出,今日出口商月底美元卖压消化完后,周五新的月份开始,美元卖压相对减 轻,加上国际美元近来相对强势,且外资及本地银行见部份在29.600附近重新持有美元部位, 令台币欲升不易.不过主要亚币如日圆 、韩元 等均于当前水准持坚,且台股 未有恐慌性卖压,外资也见少部分汇入,或提供台币一定助力. "筹码很乱,感觉上虽然long(做多)美元的人比较多,但也找不到着力点."一本地银行交 易员说. 明日为台湾公共假期,金融市场休市,周五恢复交易. 除日圆及韩元外,中国两会将在3月初举行,交易员料人民币 在此期间将稳定 以对,也成为判断台币于区间震荡的因素之一,预估台币不致离当前水位太远. 不过明日假期中,欧元区的变化及日本政府周四将向国会提出日本央行总裁候选人 等变数,均是周五开市后的观察重点之一.他们认为,欧元若贬破1.30,加上韩元跟进,台币将 难以独强;反之,台币将处于相对平稳区间.而日圆在内部因素影响下,未必再与韩元同向. 此外,周五美国减支到期也是汇市观察重点之一. 在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/台币各天期报价和上日相去不远, 不过此前在市场中从事避险操作的寿险业,交易员称今日已然缩手,交易量并不大. 台湾股市 今日微幅收高0.22%报7,897.98点,外资及陆资在台股微幅买超2.90亿 台币,转卖为买,累计2月份外资及陆资在台股买超291.93亿台币. 在国际情势方面,意大利政治僵局忧虑带动日圆急涨,对投资人来说是一记当头棒喝,也 让日本首相安倍晋三面临挑战.安倍要求采取激进的货币宽松政策,曾令日圆大幅贬值. 新兴亚洲货币周三尾随亚股涨势,韩元走高,受出口商月底买需推升,印尼卢比则尾随一 次强劲公债标售表现走坚. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行 了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.此举扶助美股收高, 不过投资者仍警惕意大利政治僵局令欧元区金融危机卷土重来. [ID:nL4T0B R11R] 本周全球重要数据及事件包括今日稍晚贝南克众议院证词陈述、达拉斯联邦银行总裁发 表讲话;周四德国2月失业率、亚特兰大联邦储备银行总裁讲话、美联储理事演说、芝加哥联 邦储备银行总裁讲话及周五中国2月制造业官方PMI、欧元区2月制造业PMI. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.705 29.740 29.620-29.740 29.740 7.54 8.02 元太外汇经纪公司 29.662 29.690 29.630-29.690 29.690 3.97 5.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.205/-0.180 -0.200/-0.180 (完)