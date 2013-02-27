版本:
中国
债券 | 2013年 2月 27日 星期三 10:13 BJT

标题新闻: 美国参议院财务委员会支持总统奥巴马提名杰克卢出任财长,为提交参院全体表决铺路

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐