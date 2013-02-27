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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:18 BJT

《汇市简讯》美元指数在82.00下方展开整固,趋势向上

0200GMT -

* 美元指数在82.00下方盘整,该水准是2012年跌势的61.8%回档位

* 在亚洲市场限于窄幅区间波动,亚股趋疲提供支撑

* 跟随波林格区间的方向,5,10,20日移动均线趋势向上

* 若突破82.00,将上看8月的区间阻力位82.90

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/hun36t)(完)
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