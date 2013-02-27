台湾货币市场: 3月提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透台北2月27日 - 台湾货币市场3月提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期4兆(万亿)5,083.1亿台币 : 03/02 37.00 03/03 6,605.90 03/04 181.00 03/05 53.00 03/06 3,610.70 03/07 1,164.00 03/08 1,574.00 03/09 78.00 03/10 1,298.50 03/11 159.00 03/12 73.00 03/13 144.50 03/14 92.00 03/15 138.00 03/18 134.10 03/19 36.00 03/20 857.05 03/21 5,885.00 03/22 3,423.50 03/23 250.00 03/24 7,408.00 03/25 459.00 03/26 40.50 03/27 7,211.35 03/28 3,867.50 03/29 97.00 04/01 58.50 04/02 15.00 04/03 132.00 --公债还本付息899亿台币 03/04 93甲4期9息 17.8125亿 03/05 98甲3期4息 11亿 03/06 90甲3期12息 23.125亿 03/07 92甲4期本金 700亿 03/07 92甲4期10息 13.125亿 03/07 101甲5期1息 10亿 03/10 99甲5期3息 11亿 03/14 89甲9期13息 30.625亿 03/14 97甲3期5息 17.8125亿 03/16 94甲4期8息 18亿 03/16 96甲3期6息 15亿 03/16 101乙1期1息 6.5亿 03/17 100甲5期2息 11亿 03/31 95甲3期7息 14亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --3/6: 发行"102甲6期"公债,金额400亿台币,天期10年期,1日标售. --3/21: 发行"102乙1期"公债,金额400亿元,天期20年期,18日标售. --3/28: 发行"财102-3期"国库券,期限364天期,金额总计200亿台币,27日标售. --央行料例行性标售发行一年期存单,金额1,000亿台币. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）