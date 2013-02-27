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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:34 BJT

台湾货币市场: 3月提存期资金预期变化一览表

路透台北2月27日 - 台湾货币市场3月提存期资金预期变化因素摘要如下: 
     
    宽松因素:  
    --央行存单到期4兆(万亿)5,083.1亿台币 :     

      03/02                     37.00
      03/03                  6,605.90
      03/04                    181.00
      03/05                     53.00
      03/06                  3,610.70
      03/07                  1,164.00
      03/08                  1,574.00
      03/09                     78.00
      03/10                  1,298.50
      03/11                    159.00
      03/12                     73.00
      03/13                    144.50
      03/14                     92.00
      03/15                    138.00
      03/18                    134.10
      03/19                     36.00
      03/20                    857.05
      03/21                  5,885.00
      03/22                  3,423.50
      03/23                    250.00
      03/24                  7,408.00
      03/25                    459.00
      03/26                     40.50
      03/27                  7,211.35
      03/28                  3,867.50
      03/29                     97.00
      04/01                     58.50
      04/02                     15.00
     04/03                     132.00
 
    
    --公债还本付息899亿台币      
   03/04     93甲4期9息               17.8125亿
   03/05     98甲3期4息                    11亿
   03/06     90甲3期12息               23.125亿
   03/07     92甲4期本金                  700亿
   03/07     92甲4期10息               13.125亿
   03/07     101甲5期1息                   10亿
   03/10     99甲5期3息                    11亿
   03/14     89甲9期13息               30.625亿
   03/14     97甲3期5息               17.8125亿
   03/16     94甲4期8息                    18亿
   03/16     96甲3期6息                    15亿
   03/16     101乙1期1息                  6.5亿
   03/17     100甲5期2息                   11亿
   03/31     95甲3期7息                    14亿
    
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    紧缩因素:      
    --3/6: 发行"102甲6期"公债,金额400亿台币,天期10年期,1日标售.
　  --3/21: 发行"102乙1期"公债,金额400亿元,天期20年期,18日标售.
    --3/28: 发行"财102-3期"国库券,期限364天期,金额总计200亿台币,27日标售.
    --央行料例行性标售发行一年期存单,金额1,000亿台币.
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. 

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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