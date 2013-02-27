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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:32 BJT

日本已公布经济指标--2013/2/27

经济指标                              时间      最新数据       前月/前季数          下次公布时间      预估值
                                                                         据             (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)          第四季         -0.1%   p         -1.0%    r           3月7日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)       1月         -0.5%             -0.6%               2月28日       -0.6%
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      12月         -0.2%             -0.1%               2月28日       -0.2%
 工业生产(m/m)                         12月         +2.4%   r         -1.4%    r          2月27日       +1.5%
 失业率                                12月          4.2%   @          4.1%    @          2月28日      　4.2%
 贸易收支(亿日圆)                       1月    逆差16,294         逆差6,415               3月20日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                 12月         -0.7%             +0.2%               2月28日       +0.3%
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看日本经济数据相关资料,可点选
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