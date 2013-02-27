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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:26 BJT

离岸人民币: 德银宝岛债向央行递件,额度暂定10-20亿元人民币--消息

路透台北2月27日 - 一位了解情况的消息人士周三表示,德意志银行 已向台湾央行递件申请发行宝岛债,额度为10-20亿元人民币.三年券的参考利率暂定在1.5-2.5%,五年券则在1.6-2.7%.

消息人士称,德意志银行是以总行名义申请发行宝岛债,该银行的国际评等为"A+".待央行批准后,仍须转呈金管会证期局核定发行额度.

该名人士指出,德银此次宝岛债的主办承销为兆丰银行,惟也请台湾银行与德银台北分行协助销售.

路透先前报导,德意志银行已初步向市场探询对宝岛债参考利率的反应,三年券暂定在2.0-2.5%,五年券则在2.3-2.7%.预计3月底完成发行. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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