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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:41 BJT

路透基点: 桦正实业委托彰化银行安排11亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,台湾桦正实业股份有限公司已经委托彰化银行安排11亿台币(3,700万美元)五年期贷款.

据消息人士称,筹得资金将用于再融资、购买机器设备、运营资本和担保.

桦正实业2010年1月曾获得8亿台币三年期贷款,其中包括A部分最多8亿台币的循环贷款,和B部分最多2亿台币的信用证,两部分合计不能超过8亿台币.循环贷款利率较一年期邮政储蓄存款利率加码80-100个基点,具体取决于借款方的税后利润和债务比率.(完)

(编译 杜明霞; 审校)
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