美国参议院批准哈格尔出任国防部长

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月26日 - 美国参议院周二批准查克·哈格尔（Chuck Hagel）出任国防部长，结束了关于哈格尔提名确认的异常激烈的争论。
参议院以58对41的投票结果批准哈格尔出任国防部长。哈格尔为前共和党参议员，投票中只有四名共和党人加入民主党及独立人士行列支持对他的提名。
周二早些时候，参议院投票结束了对哈格尔提名的辩论，距共和党开始发起阻挠哈格尔提名的行动已有两周。这是国防部长提名首次遭到此类程序性手段的阻挠。
在美国国会连对于运行国家的基本措施都无法达成协议而广遭诟病之际，哈格尔提名引发的争论也是民主党和共和党之间众多党派恶斗事件之一。
许多共和党人强烈反对哈格尔出任国防部长。哈格尔是一位越战老兵，在还是内布拉斯加州（Nebraska）参议员时因指责前总统小布什处理伊拉克战争的方式，惹恼了共和党的领袖。
有人认为，哈格尔不具备主流安全思维，对他是否充分支持以色列、会否对伊朗持强硬立场表示质疑。
即将卸任的国防部长帕内塔称，哈格尔将于周三上午宣誓任职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）