香港预算: 2013/14年度预算案重点一览

(以下为香港财政预算案重点)

路透香港2月27日 - 香港政府周三公布2013/14年度财政预算案.财政司司长曾俊华宣布,预估2013年本地生产总值(GDP)增长1.5-3.5%,整体通胀率为4.5%;2012年GDP增长1.4%,通胀率为4.1%.

**2012年主要经济数据** --受累于先进经济体需求疲弱拖累,2012年全年经济增长仅1.4%,远低于过去10年平均数4.5%.政府先前预测为增长1.2%. --国际食品和商品价格由高位回软,加上主要进口来源地通胀降温,令输入型通胀压力有所缓和.2012年整体通胀率为4.1%,撇除政府一次性措施的基本通胀率为4.7%. --欧美经济基调疲弱影响亚洲区内贸易往来,全年货物出口轻微增长1.3%,服务输出全年增长1.2%;内部经济保持平稳发展,私人消费开支全年实质增长4%.劳工市场稳定,失业率仅为3.4%.

**2013年经济展望** --2013年充满挑战,外围环境仍然错综复杂,全球都要准备面对"货币战"、"贸易战"和"地缘政治战"三大战场.内地经济自去年第四季重拾增长动力,只要先进经济体的需求不再出现急剧恶化,香港对外贸易应该有所改善. --预测2013年全年本地生产总值有1.5-3.5%的增长,仍然低于过去十年的平均增幅,而失业率会有上升压力. --环球流动资金泛滥,国际商品和资产价格的上升风险不容忽视,欧、美、日新一轮量化宽松措施,有可能引发另一轮输入通胀.今年最低工资上调以及租金高企,通胀今年仍有上行风险,预测2013年整体通胀率为4.5%,基本通胀率为4.2%.

**推经济增就业** --为推动未来经济发展,将在两方面努力,一是促进跟内地的经济融合,把握好内地市场发展的机遇.政府会好好利用所有"G2G"平台，协助香港企业拓展内地业务.同时更加保持香港国际都会的特色. --巩固贸易和物流业、旅游业、金融业和工商及专业服务等四大支柱行业.此四大支柱共聘用170万名雇员,占全港劳动人口48%,贡献本地生产总值59%. --基础建设方面,港珠澳大桥的本地工程在将在2016年完工,将可为香港、珠海、澳门及深圳将会建立起策略性道路网.珠三角西部会纳入香港三小时车程可达的范围,贸易网络将由珠三角西部、广西省,扩及越南、泰国等周边国家.

**推动金融业发展** --为了吸引更多私募基金来港开展业务,建议将豁免离岸基金缴付利得税的投资范围,扩大至包括买卖于香港没有物业或业务的海外非上市公司,让私募基金亦享有离岸基金的税务豁免安排. --为扩大香港基金业的销售网络,证券及期货事务监察委员会正与内地相关机构研究建立内地与香港基金互认安排,以吸引外国基金来港注册.政府亦已向立法会提交草案提升发展伊斯兰金融业务以及本港信托业务的竞争力.香港基金管理总资产值超过9万亿港元,是亚洲第二位.政府会把握时机,进一步发展基金及资产管理业. --香港的私人银行数目由2007年的27间,增加至现时的41间;随着内地财富迅速增长及资本项目的稳步开放,内地资金投资境外金融市场的"合格境内机构投资者(QDII)"制度可望进一步放宽.这方面的发展将有助推动本地私人财富管理业务. --为推动政府债券发行规模可达环球基准债券指数认可的水平,建议将发债规模由目前的1,000亿港元提高至2,000亿港元,满足未来五年的预期发行需要.并在稍后会向立法会提出修订议案,提高政府债券计划可借入款额的上限. --在政府债券计划下,再发行一次不多于100亿港元的通胀挂钩债券iBond,以本地居民为发行对象,年期为三年.长远而言,政府不会局限于发行某种特定形式的债券,而会发展不同的债券,使香港的债券市场更加多元化.

**离岸人民币中心** --人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划2011年年底推出后,离岸人民币投资产品的种类有所增加,其中追踪A股市场的交易所买卖基金备受市场欢迎.政府会继续与内地相关部委保持沟通,尽快落实下一阶段扩大RQFII的安排,包括把合资格的香港金融机构加入为试点机构,促进人民币资金循环及投资产品的多元化发展. --香港是全球规模最大、最具效率的离岸人民币业务枢纽,拥有全球最大的离岸人民币资金池,2012年底人民币存款及存款证余额为7,200亿元人民币. --2012年经香港银行处理的人民币贸易结算交易超过26,000亿元人民币,按年升37%,占内地以人民币结算的跨境贸易总额超过九成.人民币债券市场持续发展,截至2012年年底,在香港发行的人民币债券未偿还余额累计超过2,300亿元人民币,比前一年底增加62%.

**增加住宅及商用土地** --政府在私人住宅土地供应的目标,是维持每年平均提供可兴建约二万个单位的土地.在2013/14年度卖地计划中,纳入46幅住宅土地,总共可供兴建约13,600个单位,其中28幅为新增土地.下一年度的房屋土地供应可供兴建约25,800个私人住宅单位. --公营房屋方面,政府已向房屋委员会(房委会)提供足够土地,于2012/13年起的五年内兴建79,000个公屋单位,由2016/17年起的四年内,兴建约17,000个新居屋单位. --2013年的私人住宅供应,预计全年可供出售的一手单位数目有24,000个,包括正在加快审批的12,000个预售楼花单位、8,000个可即时推出的楼花单位,以及4,000个货尾单位.发展商一般会视乎市场的消化能力调整销售步伐,不一定会在今年全数推出这二万四千个单位,但可以确定的是,一手单位的供应已经回升. --在外围经济环境仍然波动之际,再次提醒大家,未来利率的走势会因应不同外围因素回复上升周期，市民在作出置业决定之前,必须衡量本身的负担能力. --未来三至四年,私人住宅一手市场预计可以提供67,000万个单位,是2007年9月以来新高. --除了房屋用地之外,政府亦致力增加商用土地的供应.在2013/14年的卖地计划中,有九幅商业/商贸用地及一幅酒店用地,可提供约33万平方米总楼面以及约300个酒店房间. --政府将会加快九龙东核心商业区的发展,推动香港国际机场岛北商业区的发展.并继续将政府部门迁离核心商业区,腾出更多写字楼供应市场.

**投资基础建设** --为推动经济发展及改善市民生活质素,政府将继续筹划及进行基建工程,2013/14年度,基本工程开支为700多亿港元,预计至2013年3月底,在基本工程项目的承担总额将达3,100多亿元. --政府正在基建五条新铁路,待横跨港九新界沙田至中环线在2018、2020年分阶段落成,整个铁路网络将覆盖全港超过七成人口居住的地方.

**主要财税宽免措施** --宽免2013/14年全年差饷,以每户每季1,500港元为上限,估计约有7成半物业当年不用缴交差饷.这项建议会令政府收入减少116亿港元. --宽减2012/13年度75%的薪俸税及个人入息课税,上限为一万港元,全港153万名纳税人会受惠.这项措施会使政府少收84亿港元税款. --向每个电力住宅用户户口提供1,800港元的电费补贴,涉及政府开支45亿港元. --向领取综合社会保障援助(综援)、高龄津贴、长者生活津贴及伤残津贴的人士发放额外津贴,金额相当于一个月的综援标准金额、高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴.这方面的额外开支为27亿港元. --政府将代缴两个月公屋租金,这项措施涉及开支22亿港元.

**政府预算** --去年经济波动,但多项收入超越原本预算,实质收入远高于预测.2012/13年度政府收入修订预算为4,455亿港元,较原来预算高出552亿港元;支出修订预算为3,806亿港元,较原编预算低3%. --2012/13年度财政盈余为649亿港元,财政储备在2013年3月31日预订为7,340亿港元,相当于本地生产总值36%或政府23个月的开支. --2013/14年政府预算将录得49亿港元的轻微赤字,大致收支平衡.其中,政府总开支为4,400亿港元,较前一年度增加15.6%;总收入为4,351亿港元. --至2014年3月底,财政储备预计为7,291亿港元,约为本地生产总值的34%,或相当等于20个月的政府开支. --2014-2017年的四年中,香港每年平均实质增长为4%;2014/15至2017/18年度,经营帐目会出现盈余,但随着基建项目支出持续上升,非经营帐目整段时间都会出现赤字.

--至2018年3月底,预计财政储备为8,503亿港元,约为本地生产总值31%,或21个月的政府开支.(完) 参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(www.budget.gov.hk)