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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:59 BJT

台湾债市: 公债RP利率持平,月底效应不明显

路透台北2月27日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周三持平.资金调度人士表示,今日是月底最后交易日,仍有例行的资金需求出现,不过整体供给偏向宽松,无碍调度.

他们指出,今日投信客户的资金多缺不一,有的仍有找券需求,有的则先行赎回再找其他基金承接,整体而言,月底效应影响不大.

一票券商交易员则指出,一早感觉资金稍稍偏紧,可能与央行加强冲销力道有关,惟随后又偏向宽松.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%;一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.

票券商方面,大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%;一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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