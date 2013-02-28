《中国债券市场每日交易备忘》--2月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国北京银行 至多150亿元人民币五年期固息债簿记建档(主体评级AAA),利率区间4.2%-4.5% 北京银行至多150亿元五年期浮息债(一年定存基准)簿记建档(主体评级AAA),利差区间1.20%-1.50% 华侨城集团24亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 广东温氏食品集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)簿记建档,农业银行主承 ================= =========================================================== 二、新债上市: 华能国际 50亿元九个月超短融011312001,票面利率3.80% 广发证券 45亿元三个月期短融071304003,票面利率3.70% 杭氧股份 3亿元一年期短融041361011,票面利率4.40% 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融041366002,票面利率4.85% 超威电源公司4亿元一年期短融041351005,票面利率4.90% 郑州宇通集团5亿元一年期短融041362006,票面利率4.40% 福建交通运输集团5亿元一年期短融041360010,票面利率4.40% 南京城建20亿元一年期短融041353008,票面利率3.96% 招金矿业 7亿元一年期短融041352004,票面利率4.21% 楚天高速 5亿元一年期短融041351006,票面利率4.40% 亿利资源集团12亿元一年期短融041354007,票面利率4.60% 威海广泰 1.5亿元一年期短融041355006,票面利率4.50% 浙江农资集团6亿元三年期中票1382066,票面利率5.06% 广东建筑工程集团4亿元三年期中票1382067,票面利率5.17% 吉林高速公路集团9.7亿元五年期中票1382065,票面利率5.79% 青岛东亿实业3亿元三年期中票1382064,票面利率5.93% 福州京福高速公路6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280348,票面利率6.55% 南昌城建设13亿元七年期固息债1380058,票面利率6.19% 大石桥城投15亿元七年期固息债1380059,票面利率6.58% ============================================================================ 三、缴款: 南昌市政公用投资控股12亿元七年期固息债1380064,票面利率5.88% 天津基础建设投资公司80亿元10年期固息债1380065,票面利率5.70% 常德城建投集团15亿元七年期固息债1380066,票面利率6.50% 华锋集团8亿元七年期投资者选择权(5+2)固息债1380068,票面利率6.85% 长治投资建设开发公司13亿元七年期固息债1380069,票面利率6.46% 中国建材 30亿元九个月期超短融 中国铝业公司50亿元一年期短融 九龙纸业(太仓)公司9亿元一年期短融 安信证券15亿元三个月短融 北京二商集团6亿元一年期短融 西安曲江文化产业投资集团10亿元三年期中票 新疆投资发展集团7亿元三年期中票 天津高速集团20亿元五年期中票 南京新工投资集团14亿元五年期中票 江苏宿迁中小企业2.6亿元两年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息: 浙江恒逸集团9亿元一年期短融041253009到期兑付,票面利率5.88% 青海国资投资管理公司9亿元一年期短融041264003到期兑付,票面利率4.54% 财政部300亿元10年期固息国债050001付息,票面利率4.44% 国家开发银行300亿元20年期固息债050217付息,票面利率4.10% 国开行242.1亿元10年期固息债060201付息,票面利率3.01% 财政部6,000亿元10年期固息特别国债0700001付息,票面利率4.30% 财政部280亿元15年期固息债国债080002付息,票面利率4.16% 国家电网公司50亿元七年期固息债088004付息,票面利率5.25% 国家电网公司150亿元10年期固息债088005付息,票面利率5.35% 绥化鑫源城投8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180040付息,票面利率7.35% 太仓恒通投资集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180041付息,票面利率7.50% 抚州投资发展集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180042付息,票面利率7.75% 郑州煤炭工业集团7亿元五年期中票1182050付息,票面利率6.24% 农业发展银行300亿元七年期固息债120401付息,票面利率3.92% 上海浦东发展银行 300亿元五年期固息债1209001付息,票面利率4.20% 鄂尔多斯东胜城投20亿元六年期固息债1280024付息,票面利率8.40% 中原出版传媒投资控股3亿元三年期中票1282042付息,票面利率6.18% 上海建工 20亿元五年期中票1282043付息,票面利率4.78% 石家庄中小企业2.8亿元两年期集合票据1283004付息,票面利率7.50% 中远运输总公司20亿元15年期固息债7102付息,票面利率4.58% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报报导引述机构人士预测,2月国内银行新增信贷约7,500亿元人民币左右.多位银行业内人士 称,在预计流动性维持宽松态势不变大背景下,各家银行将从3月开始"力拼"信贷投放,小微经济、实体 经济、城镇化建设等将是主攻方向. --上海证券报周四援引接近上海国资委人士称,上海今年将继续推动企业集团优质资产注入上市公司, 整体上市成熟一家推一家,国资证券化率目标接近40%. 国家统计局和物流与采购联合会3/1公布2月官方制造业PMI (1月为50.4) 3/1公布2月汇丰PMI终值 (1月为52.3) 国家统计局和物流与采购联合会3/3公布2月官方非制造业PMI (1月为56.2) 3/5公布2月汇丰服务业PMI (1月为54.0) 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%)=================== ========================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇/丁淑琴)