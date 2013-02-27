更新版 1-新债招标: 中国七年续发国债收益率低于预期,发行量较小致供不应求

* 中标收益率3.4271%,低于市场预期

* 投标倍数2.61倍

* 单期发行量较小导致供不应求 (新增交易员评论及)

路透北京2月27日 - 中国财政部周三招标的七年期续发固息国债,中标收益率明显低于预期.市场人士表示,配置需求仍在同时,该期新债发行量较往期显少更令其供不应求,认购情况较好,推动收益率走低.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的220亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率3.4271%,边际(最优)中标收益率3.4398%,投标倍数为2.61倍;此前市场预测均值为3.47%,预测区间3.44%-3.48%.

"结果好低,市场本不具备搞成这么低的环境,应该还是受配置需求的推动,边际(利率)都比昨天二级收盘低4个点(bp)了;这个发行量小一些,220亿."华东地区一银行交易员称.

他并指出,虽然当前市场流动性仍显紧张,但是次续发国债下月初才缴款,避开了月末时点;另今日逆回购需求申报重启也有益于资金预期的进一步稳定.

随着银行间资金市场本周来突然趋紧,中国央行公开市场上周起刚刚暂停的逆回购操作,周三即又获准申报需求,明日有望重现. 受此影响,银行间资金市场早盘主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.

北京一国有银行交易员亦表示,配置需求尚可的同时,该期新债招标量又较小,是导致收益率较预期大幅走低的主要原因.

本期新债发行之前,2013年来各期国债的单期招标量在260-300亿元.根据路透统计,本期新债投标总量大体与2月6日七年国债第一次续发时相当,但因是次招标量较小,投标倍数从当时的1.90倍大增至2.61倍.(欲浏览中国2013年国债发行中标明细,请点选 )

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,七年期品种最新收益率为3.4810%.二级市场上,剩余期限约6.53年的固息国债120016券 最新报价为3.4850%/3.4700%,较昨日收盘价3.4900%/3.4750%走低.

该期债为财政部今年三期记账式附息国债的第二次续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.2月28日至3月4日进行分销,3月6日起与原发行部分合并上市交易.