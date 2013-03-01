版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:40 BJT

****敬告客户:中文标点符号由半角改为全角符号****

(重发) 亲爱的客户，您好： 为了照顾客户的阅读习惯，路透中文新闻自3月1日起，标点符号由半角改为用全角显示（如：，。、；“ ” ‘??’：？ ……（ ）－！），谢谢您的留意。

如您有任何意见或建议,请发邮件给 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐