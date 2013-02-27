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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 11:10 BJT

中国钢铁：2月中旬粗钢日产量突破200万吨,旬环比增长0.9%--中钢协旬报

路透北京2月27日 - 中国钢铁工业最新数据显示,中国2月中旬粗钢日均产量估算值为200.6万吨,旬环比增长0.9%,为去年5月以来最高.

中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引钢协数据同时显示,2月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为171.9万吨,旬环比增长1.01%.

中国联合钢铁网分析师胡艳平称,季节性因素,加上以宝钢为主导的大型钢板自去年11月份起连续提高订货价格,整体盈利状况较好,进而刺激钢厂特别是大型钢铁企业生产积极性.

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 同比%

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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