《台湾利率预测》3月短票利率料在0.7-0.75%,留意季底财报效应

* 3月提存期短票利率料在0.7-0.75%

* 季底效应料使短票利率先低后升

路透台北2月27日 - 台湾3月提存期短票利率区间预料在0.7-0.75%.由于3月已是季底,在不少银行承做跨季的资金受限之下,预料短票利率将会先低后高.

至于央行3月间虽有例行的季度理监事会议,交易商认为,央行仍有极大可能将维持利率在1.875%不变,这个变数的影响较为中性.

"我询了一下银行跨季的资金,不是很乐观,"一位票券商交易员表示.

另一位票券商交易员也说,季底的因素还是要多加留意,除了银行可能在季底冲刺放款之外,也可能因为财报中资本适足率(BIS ratio)等数字需特别留意,致使拆出的意愿偏低,或甚至完全无法承做跨月的拆出.

路透周三访谈五家金融机构,估计3月短票利率主要区间在0.70-0.75%,大区间在0.70-0.77%.

票券商认为,3月季底的企业发票意愿虽会升高,但到期的短票金额也不算小.此外,免保票发行大户--台电及中油近期因营运情况改善,而使得发票量略为减少,也使得短票市场的发行金额不若以往.这有利于票券商将短票利率稳于间低位.

在宽松与紧缩因子部分,3月提存期共近4.5兆(万亿)台币的央行存单到期,另有约899亿台币的公债还本付息.紧缩因素方面,财政部将在3月发行共两期公债,金额共计800亿台币;另央行也将预料将例行性标售1,000亿台币的364天期存单.(2月提存期资金预期变化一览表请见

以下为各金融机构对3月提存期短票利率预期:

金融机构 最低利率% 最高利率% --------------------------------------------

大型票券商一 0.70 0.75

大型票券商二 0.70 0.72

大型票券商三 0.70 0.75

大型银行一 0.70 0.74

大型银行二 0.70 0.77

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中 值 0.70 0.75 (完)