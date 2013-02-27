《台湾利率预测》3月短票利率料在0.7-0.75%,留意季底财报效应

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 3月提存期短票利率料在0.7-0.75%
* 季底效应料使短票利率先低后升
路透台北2月27日 - 台湾3月提存期短票利率区间预料在0.7-0.75%.由于3月已是季底,在不少银行承做跨季的资金受限之下,预料短票利率将会先低后高.
至于央行3月间虽有例行的季度理监事会议,交易商认为,央行仍有极大可能将维持利率在1.875%不变,这个变数的影响较为中性.
"我询了一下银行跨季的资金,不是很乐观,"一位票券商交易员表示.
另一位票券商交易员也说,季底的因素还是要多加留意,除了银行可能在季底冲刺放款之外,也可能因为财报中资本适足率(BIS ratio)等数字需特别留意,致使拆出的意愿偏低,或甚至完全无法承做跨月的拆出.
路透周三访谈五家金融机构,估计3月短票利率主要区间在0.70-0.75%,大区间在0.70-0.77%.
票券商认为,3月季底的企业发票意愿虽会升高,但到期的短票金额也不算小.此外,免保票发行大户--台电及中油近期因营运情况改善,而使得发票量略为减少,也使得短票市场的发行金额不若以往.这有利于票券商将短票利率稳于间低位.
在宽松与紧缩因子部分,3月提存期共近4.5兆(万亿)台币的央行存单到期,另有约899亿台币的公债还本付息.紧缩因素方面,财政部将在3月发行共两期公债,金额共计800亿台币;另央行也将预料将例行性标售1,000亿台币的364天期存单.(2月提存期资金预期变化一览表请见
以下为各金融机构对3月提存期短票利率预期:
金融机构 最低利率% 最高利率% --------------------------------------------
大型票券商一 0.70 0.75
大型票券商二 0.70 0.72
大型票券商三 0.70 0.75
大型银行一 0.70 0.74
大型银行二 0.70 0.77
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中 值 0.70 0.75 (完)
参看台湾货币市场相关报导请点选TW-MMT-CMN (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）