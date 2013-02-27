中国资管: 诺亚财富去年助其客户配置资产251亿元,固定收益产品近七成

路透上海2月27日 - 中国最大独立财富管理机构之一的诺亚财富 近日发布的财报显示,去年公司客户通过诺亚进行的资产配置总额达251亿元人民币(约40亿美元),同比增长11.2%,其中近七成资金购买了固定收益产品;近三成购买了私募基金产品.

而2011年,诺亚客户购买固定收益产品占比达42.7%,私募股权基金占比为48%,其余为证券投资基金及投资相关的保险产品.近两年客户投资喜好的变化,凸现了随着去年国内宏观经济减速及股市低迷,低风险的固定收益产品重新受到高净值客户追捧的投资趋势.

最新财报还显示,2012年全年诺亚的活跃客户达4,152个,同比增长34.2%;平均每客户配置额为610万元,同比下降17.1%,这主要因为客户去年在共同基金以及固定收益产品配置较高,而这类产品的投资额门槛均小于私募基金产品.

去年四季度,诺亚财富客户的资产配置更是倾向于固定收益产品.当季客户透过诺亚渠道的总资产配置额为63亿元(约10亿美元),同比增长46.6%,其中固定收益产品占比高至80.4%,私募基金产品为19.4%.

目前诺亚财富集团形成两条业务主线:资产管理业务和财富管理业务,其中资产管理业务以歌斐资产管理公司为主,目前其资产管理规模已超过100亿元.而在财富管理方面,公司去年取得国内独立基金销售牌照和香港证券交易、咨询和资产管理牌照.