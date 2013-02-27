中国资管: 诺亚财富去年助其客户配置资产251亿元,固定收益产品近七成

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透上海2月27日 - 中国最大独立财富管理机构之一的诺亚财富 近日发布的财报显示,去年公司客户通过诺亚进行的资产配置总额达251亿元人民币(约40亿美元),同比增长11.2%,其中近七成资金购买了固定收益产品;近三成购买了私募基金产品.
而2011年,诺亚客户购买固定收益产品占比达42.7%,私募股权基金占比为48%,其余为证券投资基金及投资相关的保险产品.近两年客户投资喜好的变化,凸现了随着去年国内宏观经济减速及股市低迷,低风险的固定收益产品重新受到高净值客户追捧的投资趋势.
最新财报还显示,2012年全年诺亚的活跃客户达4,152个,同比增长34.2%;平均每客户配置额为610万元,同比下降17.1%,这主要因为客户去年在共同基金以及固定收益产品配置较高,而这类产品的投资额门槛均小于私募基金产品.
去年四季度,诺亚财富客户的资产配置更是倾向于固定收益产品.当季客户透过诺亚渠道的总资产配置额为63亿元(约10亿美元),同比增长46.6%,其中固定收益产品占比高至80.4%,私募基金产品为19.4%.
目前诺亚财富集团形成两条业务主线:资产管理业务和财富管理业务,其中资产管理业务以歌斐资产管理公司为主,目前其资产管理规模已超过100亿元.而在财富管理方面,公司去年取得国内独立基金销售牌照和香港证券交易、咨询和资产管理牌照.
截止去年底,诺亚财富在全国拥有57个分支机构,总注册客户数为4.03万个,同比增长48.5%,包括38,833个人用户,1,365个企业客户和107个机构客户.(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）