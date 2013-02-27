表格: 德国3月GfK消费者信心指数升至5.9,为连续第二个月上升

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透柏林2月27日 - 市场研究机构GfK周三公布,德国3月消费者信心连续第二个月上升,因为欧元区危机逐渐平息使得德国消费者相信该国经济将在未来几个月回升.
根据GfK访问2,000位德国民众所得结果,3月消费者信心指数升至5.9,高于2月的5.8.
以下为详细数据:
3月 2月 2012年3月
消费者信心指数 5.9 5.8 5.9
消费者信心指数分项 2月 1月 2012年2月
购买意愿 37.0 35.3 39.2
收入预期 31.8 36.0 41.3
景气循环预期 -2.5 -11.3 5.9 (完) (编译 侯向明; 审校 杜明霞)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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