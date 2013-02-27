版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 15:11 BJT

表格: 德国3月GfK消费者信心指数升至5.9,为连续第二个月上升

路透柏林2月27日 - 市场研究机构GfK周三公布,德国3月消费者信心连续第二个月上升,因为欧元区危机逐渐平息使得德国消费者相信该国经济将在未来几个月回升.

根据GfK访问2,000位德国民众所得结果,3月消费者信心指数升至5.9,高于2月的5.8.

以下为详细数据:

3月 2月 2012年3月

消费者信心指数 5.9 5.8 5.9

消费者信心指数分项 2月 1月 2012年2月

购买意愿 37.0 35.3 39.2

收入预期 31.8 36.0 41.3

景气循环预期 -2.5 -11.3 5.9 (完) (编译 侯向明; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐