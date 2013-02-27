港股业绩: 港交所去年净利按年下跌20%,低于市场预期

路透香港2月27日 - 按市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司 周三公布,去年度净利按年下跌20%,低于市场预期,因交易所行业在经历金融危机后持续表现淡静,证券市场成交量下降.

港交所的公告显示,2012年净利为40.84亿港元,2011年度为50.93亿港元.根据汤森路透综合17名分析师预测,港交所去年度净利为43.8亿港元.

港交所主席周松岗表示,预期香港于2013年仍将受惠于中国内地经济持续推进.他并指出,"去年底至今年初市场成交量有所增加,以及投资者对首次公开招股的兴趣亦渐见复苏."

该公司期内每股基本盈利3.75港元,董事会建议派发末期股息每股1.46港元.

业绩公布前,港交所早盘收升0.8%,报138.9港元.(完)

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