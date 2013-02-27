表格: 英国第四季GDP修正值维持为较前季下滑0.3%,符合预估

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
实质GDP数值如下(经季节调整,基期2009年=100,括弧内为先前估计值):
2012年第四季 2012年第三季 第四季预测值
较前季% -0.3 (-0.3) 1.0 (0.9) -0.3
较上年同期% 0.3 (持平) 0.2 (持平) 持平
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农林渔业 -0.5 (-0.6) 2.4 (0.6)
工业生产
矿业/采掘(含石油) -11.0 (-10.2) -14.3(-14.4)
制造业 -1.3*(-1.5) -1.8 (-2.0)
电力,燃气 2.3 (2.6) 5.1 (6.1)
供水,排污 1.3 (1.6) 2.1 (2.7)
总生产 -1.9*(-1.8) -2.4 (-2.4)
建筑业 0.9#(0.3) -9.3 (-11.0)
服务行业
物流,旅店,餐饮 -0.5 (-0.4) 1.8 (1.7)
交通通讯 1.2 (0.7) 0.7 (0.4)
商业,服务和金融 0.2 (0.4) 0.8 (1.2)
政府及其它服务 -0.8 (-0.7) 1.4 (1.9)
服务业总计 -0.1 (持平) 1.2 (1.4)
* 制造业和工业产出降幅为2009年第一季以来最大
# 建筑产出增幅为2011年第二季以来最大
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。