版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 17:56 BJT

表格: 英国第四季GDP修正值维持为较前季下滑0.3%,符合预估

实质GDP数值如下(经季节调整,基期2009年=100,括弧内为先前估计值):

2012年第四季 2012年第三季 第四季预测值

较前季% -0.3 (-0.3) 1.0 (0.9) -0.3

较上年同期% 0.3 (持平) 0.2 (持平) 持平

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农林渔业 -0.5 (-0.6) 2.4 (0.6)

工业生产

矿业/采掘(含石油) -11.0 (-10.2) -14.3(-14.4)

制造业 -1.3*(-1.5) -1.8 (-2.0)

电力,燃气 2.3 (2.6) 5.1 (6.1)

供水,排污 1.3 (1.6) 2.1 (2.7)

总生产 -1.9*(-1.8) -2.4 (-2.4)

建筑业 0.9#(0.3) -9.3 (-11.0)

服务行业

物流,旅店,餐饮 -0.5 (-0.4) 1.8 (1.7)

交通通讯 1.2 (0.7) 0.7 (0.4)

商业,服务和金融 0.2 (0.4) 0.8 (1.2)

政府及其它服务 -0.8 (-0.7) 1.4 (1.9)

服务业总计 -0.1 (持平) 1.2 (1.4)

* 制造业和工业产出降幅为2009年第一季以来最大

# 建筑产出增幅为2011年第二季以来最大

浏览英国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐