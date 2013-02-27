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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 12:41 BJT

路透基点: 中国民生金融租赁寻求2亿美元两年期国内贷款--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国民生金融租赁股份有限公司正在寻求一笔2亿美元两年期国内贷款.

摩根士丹利为牵头行.消息人士称,此笔定期贷款案预计将在本周推出.

利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点.融资将做为运营资本使用.

公司网站称,民生金融租赁股份有限公司成立于2008年,由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建.截至2012年6月,公司总资产超过700亿元人民币(112亿美元).(完)

(编译 张荻; 审校 白云)
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