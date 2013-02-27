欧盟赢得X射线安检设备纠纷案,呼吁中国立即取消反倾销税

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/布鲁塞尔2月26日 - 欧盟就中国对X射线安检设备设征收反倾销税一事进行的控告中，世界贸易组织（WTO）对欧盟要求予以支持，要求中国立即取消X射线安检设备反倾销税，并表示无法接受中国采取针锋相对的贸易报复做法。
欧盟2010年对来自中国的货物扫描仪征收反倾销税后，中国于2011年开始对来自欧洲的X射线安检设备征收反倾销税。欧盟称中国此举纯属报复，违法国际贸易规则。
根据世贸组织一个小组周二发布的报告，该小组支持欧盟，并称中国征收反倾销税的决定缺乏客观调查根据。
“我希望中国立即取消这项措施，”欧盟贸易专员Karel De Gucht在上述报告发布后发表声明说。“我不会接受滥用贸易保护机制对欧盟企业进行针锋相对的报复。”
欧盟于2011年7月就此事将中国诉诸世贸组织，这是欧盟首次就中国的贸易保护措施向世贸组织提起诉讼。此后，中国的反倾销税一直都是其它一些诉诸世贸组织纠纷的目标，当中包括向美国汽车和鸡肉、以及日本不锈钢无缝钢管征收的反倾销税。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）