《HOME专栏》中国金属进口为2013年市场主调

**镍**

中国1月精炼镍进口为19,600吨,为2011年10月以来最高.

这令人意外,因已有充分数据表明,中国国内含镍生铁(NPI)的产能庞大,NPI已愈发成为中国不锈钢行业的重要原料之一,因而从理论上说,也会减少对精炼镍的进口需求.

欲浏览中国镍矿进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/zyj36t)

在印尼政府去年6月调整未加工金属出口规定以后,来自印尼的镍矿进口现已完全恢复正常.这些镍矿是中国NPI行业的关键金属原料.

实际上,除却印尼政府去年6月管制前的几个月中国买家大举采购以外,1月近400万吨的进口规模比任何月份都要大.

所以,精炼金属进口的跳增,可能不只是统计方面的年初偶发现象.未来几个月的该项月度数据可能会让人看得更清楚些.

据称,巴克莱资本的分析师已提出,上月的精炼金属进口增加,可能与中国国储局的采购有关.

**铅-锌**

1月精炼锌进口依然强劲,达到49,000吨.

伦敦上海套利形势有利于进口,这在基本金属上几乎绝无仅有,这似乎正在吊起金融家的胃口,尤其是此前银行已收紧融资铜交易的管控.

当然,没有迹象显示制造业需要这样的持续金属流动.

在需求和价格疲软的形势下,中国的冶炼商去年纷纷减产.而国储局去年11月收储约10万吨过剩库存,该援助措施也印证了本地市场的低迷迹象.

炼厂的产能利用率较低,且国内矿山产量强劲,导致了去年中国锌精矿进口急剧减少.

但从过去几个月的数据看,这种趋势可能正在转变.今年1月的进口量达到183,000吨.

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今年炼厂加工费率料将改善,这可能激励中国炼厂再度加快生产步伐,实际上可能将全球的精矿过剩转变为(更多)金属过剩.

未来对进口锌精矿的胃纳将成为衡量市场整体强弱的一个关键指标.

铅方面,中国多年来一直不是精炼铅的主要进口或出口国,没有理由认为这种情况会很快改变.

国内市场过剩可能以海关无法统计到的另一种形式流出.

和锌一样,重点可能也在原材料阶段.

去年铅精矿进口增加26%,今年1月较上年同期增长53%,达到135,000吨,不过该数据可能过分夸大了趋势.

**锡**

中国1月精炼锡进口依然强劲,为2,500吨,这延续了一年来的良好势头.

在此期间,中国也不断在进口锡精矿.

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中国1月锡精矿进口跳升至17,700吨的月度纪录最高水准,不过这一数据看起来有些水分.

其中包括进口自缅甸的16,900吨,而这似乎很难成为一个大趋势的开端.

不过需要提醒一下看涨锡的人士保持谨慎.

除了制造业需求以外,套利因素和国际市场价格较低,也可能是驱动进口的重要因素.