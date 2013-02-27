中国债市动态: 现券收益率短端微跌,逆回购或重启令市场预期略改善

路透上海2月27日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率短端微跌.逆回购或将重启令市场预期略改善,但受制于今日紧张资金面,市场观望心理仍占主导;而今日招标的七年期续发国债中标收益率明显低于预期,对现券长端影响亦不大.

交易员表示,虽然市场对逆回购重启充满信心,但今日仍然要在紧张资金面下求生存,因此视野内短期债券抛盘仍不少;并且即使明日操作逆回购,还要看操作量,以及对资金面缓解作用.预计即使资金面出现回暖,由"紧"到"松"也需要时间.

"就算明天发逆回购,也得看量有多大,还有之后市场怎么反应."北京一基金交易员称,"如果量比较大,说明央行想通过正/逆回购维持流动性在一个平稳水平;如果量不大,说明央行还是一个偏收紧的态度.所以现在判断(债市走势)还太早."

对于今日招标的七年期续发国债中标收益率低于预期,交易员认为,年初机构较有配置需求,该期新债招标量不大,最终形成看似火爆的招标结果.但整体看,经济基本面并未有变,随新债发行增多,配置需求逐渐被满足,都不支撑长端收益率下行.

受中国央行公开市场今天意外可以上报逆回购需求影响,银行间资金市场周三早盘主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.不过因逆回购明日才可操作,目前资金供给稀缺致机构借钱难度有增无减.

中国财政部周三招标的七年期续发固息国债,中标收益率明显低于预期.市场人士表示,配置需求仍在同时,该期新债发行量较往期显少更令其供不应求,认购情况较好,推动收益率走低.