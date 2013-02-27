中国债市动态: 现券收益率短端微跌,逆回购或重启令市场预期略改善

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透上海2月27日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率短端微跌.逆回购或将重启令市场预期略改善,但受制于今日紧张资金面,市场观望心理仍占主导;而今日招标的七年期续发国债中标收益率明显低于预期,对现券长端影响亦不大.
交易员表示,虽然市场对逆回购重启充满信心,但今日仍然要在紧张资金面下求生存,因此视野内短期债券抛盘仍不少;并且即使明日操作逆回购,还要看操作量,以及对资金面缓解作用.预计即使资金面出现回暖,由"紧"到"松"也需要时间.
"就算明天发逆回购,也得看量有多大,还有之后市场怎么反应."北京一基金交易员称,"如果量比较大,说明央行想通过正/逆回购维持流动性在一个平稳水平;如果量不大,说明央行还是一个偏收紧的态度.所以现在判断(债市走势)还太早."
对于今日招标的七年期续发国债中标收益率低于预期,交易员认为,年初机构较有配置需求,该期新债招标量不大,最终形成看似火爆的招标结果.但整体看,经济基本面并未有变,随新债发行增多,配置需求逐渐被满足,都不支撑长端收益率下行.
受中国央行公开市场今天意外可以上报逆回购需求影响,银行间资金市场周三早盘主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.不过因逆回购明日才可操作,目前资金供给稀缺致机构借钱难度有增无减.
中国财政部周三招标的七年期续发固息国债,中标收益率明显低于预期.市场人士表示,配置需求仍在同时,该期新债发行量较往期显少更令其供不应求,认购情况较好,推动收益率走低.
剩余期限约三年的国债130004券双边报价 最新报在3.1100%/3.0900%,而上日尾盘报在3.1200%/3.0900%.剩余期限约9.8年的国债120021券最新双边报价 为3.5850%/3.5680%,上交易日末笔报在3.5800%/3.5650%.(完) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）