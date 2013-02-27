东京汇市: 日圆守住涨幅,投资者等待意大利公债标售

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3071 1.3061 +0.08 -0.93 1.3194 美元/日圆 91.94 91.97 -0.03 +5.99 86.74 欧元/日圆 120.17 120.00 +0.14 +4.99 114.46 美元/瑞郎 0.9320 0.9318 +0.02 +1.80 0.9155 英镑/美元 1.5113 1.5123 -0.07 -7.00 1.6251 美元/加元 1.0254 1.0258 -0.04 +3.36 0.9921 澳元/美元 1.0224 1.0226 -0.02 -1.63 1.0393 新西兰元/美 0.8252 0.8255 -0.04 -0.37 0.8283 元 澳元/日圆 94.000 94.000 +0.00 +4.29 90.130 新西兰元/日 75.860 75.790 +0.09 -46.13 140.820 圆 英镑/日圆 138.95 139.02 -0.05 -1.33 140.82 澳元/新西兰 1.2384 1.2402 -0.15 -1.24 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨 跌幅亦以此为基准计算. (完)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）