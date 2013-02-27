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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 12:43 BJT

东京汇市: 日圆守住涨幅,投资者等待意大利公债标售

纽约     当日    今年来   2012年
                            最新报   上收市   涨跌%   涨跌%    收市价
                            价       价                        
                                                               
 欧元/美元                  1.3071   1.3061   +0.08   -0.93    1.3194
 美元/日圆                  91.94    91.97    -0.03   +5.99    86.74
 欧元/日圆                  120.17   120.00   +0.14   +4.99    114.46
 美元/瑞郎                  0.9320   0.9318   +0.02   +1.80    0.9155
 英镑/美元                  1.5113   1.5123   -0.07   -7.00    1.6251
 美元/加元                  1.0254   1.0258   -0.04   +3.36    0.9921
 澳元/美元                  1.0224   1.0226   -0.02   -1.63    1.0393
 新西兰元/美                0.8252   0.8255   -0.04   -0.37    0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                  94.000   94.000   +0.00   +4.29    90.130
 新西兰元/日                75.860   75.790   +0.09   -46.13   140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  138.95   139.02   -0.05   -1.33    140.82
 澳元/新西兰                1.2384   1.2402   -0.15   -1.24    1.2540
 元                                                            
                                                               
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨
 跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
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