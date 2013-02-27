中国汇市: 净结汇支撑人民币早盘续走高,但临近两会市场情绪趋谨慎

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 人民币即期早盘续走高
* 客盘净结汇仍然较重
* 临近两会市场趋于谨慎,交投清淡
路透北京2月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘在清淡交投中走高.客盘净结汇在经济复苏预期支持下仍然较重,但周末即将召开两会(人大政协会议),企业和银行对此持观望态度,交易热情有所降低.
上海一外资行交易员表示,企业还是以结汇为多,盘间有一些自营盘购汇做多美元,可能是觉得央行不会允许人民币过快过猛升值或会入市干预.后市预计人民币继续升值可能性较大,短期看6.22元美元前期低位是否对其形成支撑.
"不过交易是蛮清淡的,一是没有(什么)客盘,二是自营没有方向,往下砸空间也不大,对央行干预还是有所顾忌.另外两会也不知道会出什么政策,还是观望为主吧."该交易员表示.
北京时间12:29,人民币兑美元即期报6.2264元,上日收报6.2295元.今日人民币兑美元中间价 为6.2842元,上日中间价为6.2856元.
日圆周三持于一个月高位附近,仍然非常有可能出现空头回补,意大利政局不稳令欧元依旧承压.美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的讲话减轻了市场对于联储提早结束债券购买计划的担忧,也在一定程度上为美元的需求降温.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3215/50,上日尾盘为6.3250.
北京时间12:29,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2245/65元,上一交易日尾盘报6.2268元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）