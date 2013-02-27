调查显示多数委内瑞拉人认为查韦斯将康复

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月26日 - 委内瑞拉调查机构Hinterlaces周二公布的一项调查结果显示，尽管查韦斯已经住院并且远离公众视线两个半月，大多数委内瑞拉人预计他能够战胜癌症并继续履行总统职责。

调查称，60%的受访者认为查韦斯将康复并重新执政，14%的受访者认为查韦斯将痊愈但不能继续执政，12%的受访者认为查韦斯无法痊愈。

Hinterlaces近两次的调查都显示民众的乐观情绪意外高涨；与外交官和分析师更为悲观的看法形成鲜明对比，他们都认为查韦斯14年的统治或接近结束。

“查韦斯生病而且远离公众视线并未降低公众对他的支持，反而加强了公众对其病情的关心和对其目标的认知。”Hinterlaces负责人Oscar Schemel说道。

反对派领导人曾公开指责Hinterlaces亲政府的倾向，对委内瑞拉政治调查结果的争议和分歧远近闻名。

调查还显示，60%的受访者认为本月早些时候委内瑞拉本币贬值给国家带来负面影响。受访者对政府公共福利政策和改善生活的能力给予高度评价。（完）