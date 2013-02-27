更新版 1-香港预算: 料今年经济增长改善,审慎理财预算纾困缩水

* 预测2013年GDP增长1.5-3.5%,整体通胀率4.5%

* 新财年纾困规模缩减至600亿港元,退税上限减少

* 政府称外围经济仍有变数,重申审慎理财原则

* 2013年可供出售一手住宅单位约2.4万个 (新增细节)

路透香港2月27日 - 随着外围经济环境趋稳,香港外贸形势料有改善,加上本地消费温和增长,香港政府预期2013年本地生产总值(GDP)将增长1.5-3.5%,较去年略有改善;但政府在财政储备继续高企之际,于新财年推出的支持经济和纾困措施规模却较比上一财年"缩水"四分之一.

香港财政司司长曾俊华周三发表2013/14年度财政预算案称,预期2013年整体通胀率为4.5%,较去年的4.1%略高;撇除政府一次性措施的影响,预测今年基本平均通胀率为4.2%,较去年的4.7%为低.

政府预测2012/13年度财政盈余为649亿港元,财政储备达到7,340亿港元.政府并预期2013/14年度有49亿港元的轻微财政赤字,期末财政储备仍高企于7,291亿港元.

曾俊华表示,金融海啸后不少欧美国家先后陷入财困,主要原因它们的政府长期理财失策,福利措施过度膨胀,以致开支过大,最终令国家陷入经济危机.

"香港必须引以为戒,维持有效的财政管理和纪律,紧守量入为出、应花则花的原则.若我们盲目增加开支,今天的支出最终只会成为下一代沉重的负担."他说.

"未来一年,外围环境仍然错综复杂,充满变数,全球都要准备面对货币战、贸易战和地缘政治战三大战场.香港作为高度开放的小型经济体,三个战场都会为我们带来一定的影响."曾俊华指出.

新一份预算案中,政府推出涉资600亿港元的政策以扶持经济及民生,较上一年度的800亿港元显着"缩水".其中2012/13年度薪俸税及个人入息课税和利得税的宽免比率虽保持于75%,但上限则由上年度的1.2万港元,减至1万港元.

另一方面,继续宽免2013/14年度全年的差饷,以每户每季1,500港元为上限,并向每个电力住宅用户户口提供1,800港元的电费补贴.

**续增住宅及商业用地**

在房地产方面,政府上周五宣布了新一轮的压抑楼市措施,故在预算案中,曾俊华未有再宣布新的措施.但重申政府对增加土地供应的决心,预期在2013/14财政年度的房屋土地供应可兴建约2.58万个私人住宅单位,略高于政府此前定下每年不少于2万个的长期供应目标.2013年可供出售的一手住宅单位约2.4万个,最终进入市场的数目,则取决于发展商的推盘步伐.

在公营房屋方面,房屋委员会于2012/13年起的五年内,有足够的土地兴建7.9万个公屋单位,以及由2016/17年起四年内,兴建约1.7万个新居屋单位.

此外,针对目前商用土地不足的情况,政府于2013/14年度的卖地计划中,将有九幅商业/商贸用地及一幅酒店用地,可提供约33万平方米总楼面以及约300个酒店房间.

为增加核心区写字楼供应,政府将继续把政府部门迁离核心商业区,腾出更多写字楼供应市场.政府并正进行重置湾仔海旁三座政府大楼,当有关部门分阶段迁往西九龙、啓德和将军澳的新政府大楼后,会将腾空的楼面出租,增加湾仔甲级写字楼的供应.政府亦会在适当时候出售这三座大楼,计可以提供17.5万平方米的楼面.(完)

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(www.budget.gov.hk) (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 黄凯)