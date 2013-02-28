《中国金融分析》央行意外变阵逆回购未露脸,公开市场操作短期看资金价格

* 央行逆回购询而不发,公开市场输血期待落空

* 节后流动性压力趋于缓解,央行本周小幅净回笼

* 资金价格变动或为下周公开市场操作方式提供线索

* 短期动用存准可能性不大,资金调节依赖正逆回购

作者 康熙泽

路透北京2月28日 - 虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善,但中国央行周四意外变阵,致市场此前热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元人民币.

业内人士指出,春节假期后现金陆续回流银行,加之近期财政资金释放,或对缓解流动性压力渐现扶持,这可能成为今日逆回购没有实际操作的原因.对下周公开市场可能操作形式,市场莫衷一是,不过资金价格变动或可提供线索.

中国两会(全国人大和政协会议)召开在即,多数受访者表示,考虑通胀和经济等宏观基本面因素,短期动用存款准备金率的可能性偏弱,而流动性更依赖公开市场正/逆回购操作交替调节,以实现资金面保持松紧适度格局.

路透采访多位银行交易员表示,自昨天下午开始,银行间资金面较本周前期的情况已有所趋宽,这应与春节后现金陆续回流至银行,以及财政资金已经投放给大行有关.

"昨天下午资金紧张情况有所缓解了,听说有银行出隔夜的都没出去,当然不排除有机构想着扛过昨天,就柳暗花明了."上海一银行交易员称,"央行从大局观察,应该还是认为当前流动性是可以的,所以今天没有做逆回购."

业内人士周四透露,中国公开市场今日将不进行正/逆回购操作.周三央行则对28天和91天期正回购,及7天和14天期逆回购均进行了询量.此外,本周二央行进行了50亿元正回购操作,期限28天,中标利率持稳于前次的2.75%.至此,央行当周净回笼资金50亿元人民币.

在本周流动性趋紧的情况下,央行仍坚持回笼资金,这或是想借公开市场操作警示银行做好流动性管理.

长江证券资金运营部分析师熊德超就指出,市场此前传闻说央行本周初曾拒绝部分银行逆回购需求申报,这已经说明一个信号是:贷款不要放的太猛,自身管理好自身流动性.

华北一银行交易员更加直言不讳的说,"央行给大家的警告呗!我自己感觉像是压力测试呢,看金融机构顶的住不,事实证明大家有钱啊,扛的住的,就是这个测试风险高啊."

今日逆回购意外"询而未发",令此前市场对公开市场输血资金面的期待落空,受此影响利率互换短端反弹约5个基点(bp),不过资金市场利率则反应平淡.

备受期盼的中国央行公开市场逆回购今日"爽约",但在财政存款投放等因素支撑下,中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天等主要回购加权利率波幅较前几日明显减弱,不过仍徘徊在年内高点附近.

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表,请点选(r.reuters.com/zev36t)

**资金价格或为下周操作方式提供线索**

在连续两周净回笼后,业界对于短期公开市场可能的操作方式有点雾里看花,摸不着头脑的感觉,不过有分析人士就提到,监管层或可能参考资金价格的变化,届时灵活调整.且若市场资金困局过于严重,不排除央行启动公开市场短期流动性调节工具(SLO)的可能性.

"下周怎么操作谁能说清楚?!"安信证券固定收益分析师景晓达说.

不过他建议,投资者可以观察七天期质押式回购利率水平,如果未来这一利率跌到3%以下水平,那么暂停逆回购或大概率事件;若七天回购飚到5%甚至更高,重启逆回购拉低利率更为可能.

光大银行首席宏观分析师盛宏清周三发布报告指出,综合权衡各种因素看,资金紧张局面可能不会持续,短期内货币市场利率具有下跌空间.初步估计,月末过后,1天、七天和14天回购利率将重新向2.5%左右、3.2%左右与3.6%左右的水平回归,资金面将保持松紧适度格局.

受准备金补缴及上周公开市场大规模净回笼影响,中国银行间资金市场主要回购加权平均利率本周现不同程度的上涨,其中隔夜品种 从上周五的2.2066%,飙升至当前的4.0336%,七天 亦有逾100点bp的涨幅.

此外,招商银行金融市场部分析师刘俊郁表示,央行今日虽然未启动正回购,但是不知道未来会不会启动SLO,给流动性比较紧张的银行,给予资金平滑.

央行1月公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

**短期或青睐利用公开市场调节资金面致松紧适度**

中国两会(全国人大和政协会议)召开在即,央行在公开市场上的频繁变招,也令市场对货币政策动向尤为关注.多数受访者认为,考虑通胀存在远忧,而经济复苏动力还需巩固等因素,短期存款准备金率持稳可能性较大,而流动性更依赖公开市场正/逆回购操作交替调节,以实现资金面保持松紧适度格局.

盛宏清认为,法定准备金率保持中性状态是维持资金面松紧适度的基石,且外部经济复苏力度仍较为孱弱,国内经济则刚完成筑底,回升到"筋骨强劲"地步还有很长的路要走,加之房地产价格膨胀压力加大,通胀仍存远忧的因素,决定了存准维持中性状态.

银河证券债券分析师王皓雪亦认为,因为调整存款准备金率的信号性太强,预计短期央行更青睐使用公开市场操作来调节.但她表示,"不过如果未来外汇占款规模过大,不排除央行可能会用一下存款准备金率."

中国新一届领导层将于今年3月5日召开其执政后的首次全国人民代表大会.

路透此前引述四位消息人士透露,已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席.不过出乎外界意料的是,周小川还将继续留任中国央行行长一职.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 50

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 -- ==================================

净回笼 50