世界大国提议放宽制裁换取伊朗停止部分核活动

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路透阿拉木图2月26日 - 世界大国与伊朗周二开始举行核问题谈判，各大国向伊朗提出以有限放宽制裁来换取伊朗停止核项目中最具争议的活动，伊朗表示将以相应提议作出回应。

这次在哈萨克斯坦举行的核谈，是伊朗与联合国安理会五大常任理事国及德国（P5+1）8个月来首次就伊朗核问题举行会谈。伊朗核问题持续已有10年之久，令中东面临另一场战争的威胁。

伊朗利用去年6月举行上次核谈以来的这段时间进一步扩大其核活动。西方国家怀疑，伊朗这些核活动的目的是想拥有制造核弹的能力。以色列也曾表示，如果外交途径无法解决，该国将通过武力阻止伊朗获得核武器。

在阿拉木图市举行此次核谈前，双方去年曾相继在伊斯坦布尔、巴格达和莫斯科举行会谈，但都未取得成效。

西方外交人士称，双方第一天进行了“有益的”谈判，但对P5+1提出的关闭福尔多（Fordow）地下铀浓缩厂的要求，伊朗谈判代表没有立即作出回应。

“但愿伊朗晚上能够仔细考虑，在返回（会场）后积极看待我们的提议，”欧盟对外政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）的发言人说。

一位接近伊朗核谈代表的消息人士对记者说：“根据我们从另一方得到的提议，我们将提出自己相应的提议。谈判是否继续取决于这些提议交换的进展情况。”（完）