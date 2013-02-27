更新版 1-港股业绩: 港交所去年净利下跌20%逊预期,午盘由升转跌

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路透香港2月27日 - 按市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司 去年度净利按年下跌20%,低于市场预期,并为过去十年来最大盈利跌幅,主要受累于证券市场成交量下降以及支出增加.

业绩公布后,该股周三下午由升转跌,香港时间14:19,跌1.09%,报136.3港元.

港交所主席周松岗在业绩报告中指出,纵然下半年主要经济体的央行相继向其金融体系注入更大量资金,令市场交投量得见改善,港交所旗下市场的全年成交量仍较去年下跌;此外,新上市及首次公开招股集资额同告下滑.

"展望前景,欧美及日本等主要金融市场相继实施量化宽松政策,当有助改善市场气氛."他并称,去年底至今年初市场成交量有所增加,以及投资者对首次公开招股的兴趣亦渐见复苏.

港交所的公告显示,2012年净利为40.84亿港元,2011年度为50.93亿港元.根据汤森路透综合17名分析师预测,港交所去年度净利为43.8亿港元.

在平均每日成交金额按年下降23%的影响下,港交所来自交易费以及结算及交收费等收入按年减少15%至44.98亿港元.虽然投资收益净额增加以及伦敦金属交易所(LME)带来溢利1,900万港元,仍然无法完全抵销营运开支上升以及收购LME所产生的成本,导致净利出现较大幅度下滑.

不包括折旧及摊销的营运支出按年上升13%,主要是雇员费用及楼宇支出上升.而收购LME所产生的非经常性成本为1.38亿港元,融资成本5,500万港元,另筹集收购所需资金而发行的可换股债券的衍生部分出现公平值亏损5,500万港元.

港交所于去年底完成以173亿港元收购逾百年历史的LME,以拓展其商品期货交易渠道.

港交所行政总裁李小加称,要在保持增长的同时控制风险,难度极高,因此,港交所于2013年的投资及其他开支仍将维持审慎,并会优先处理现行战略规划中最重要的项目.

此前获港交所续约三年的李小加重申,港交所于2013-15年战略规划的其中一个重要主题是香港与内地市场互联互通.商品以外,港交所亦认为定息产品及货币这两种资产类别对其会有重大增长潜力.

就推出以联交所上市的人民币交易股本证券为基础的人民币交易期权,港交所已取得监管机构批准相关规则修订,在适当时候将推出有关产品.

港交所并计划于今年第二季推出场外衍生工具结算服务,首阶段的产品将为人民币、港元、美元及欧元的利率掉期,以及人民币、台币、韩元及印度卢比的不交收远期外汇合约.

港交所董事会建议去年度派发末期股息每股1.46港元,全年派息3.31港元;期内每股基本盈利3.75港元.(完)

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