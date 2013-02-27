港股业绩: 思捷中期转亏远逊预期,股价午后一度挫逾3%至四个月新低

路透香港2月27日 - 拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司 周三公布,中期业绩由盈转亏,并称下半财年经营环境不会有重大改善;受此拖累,该股午后转跌,并一度挫逾3%至四个月来低点.

该公司于中午宣布,截至2012年12月31日的中期净损4.65亿港元,上年同期则为净利5.55亿港元.此也远逊于五位分析师平均预估的净损1.1亿港元.

"欧债危机及随之而来的低迷消费者情绪,正影响着欧洲市场(占集团营业额约80%)的经营状况."公告称,"本财政年度下半年的经营环境不会有重大的改善."

思捷中期营业额为135.54亿港元,按年减少18.8%.营业额下降为受到剥离北美洲业务及店舖关闭计划的影响,以及欧元兑港元平均汇率贬值8%之故.

本地时间13:20,思捷跌2.36%至9.94港元,稍早一度跌3.54%至9.82港元,为去年10月31日9.72港元以来最低;业绩公布前,思捷早盘收升1.18%至10.30港元.

思捷此次中期不派息,上年为派发每股0.26港元股息.(完)

浏览思捷环球其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)