港股业绩: 思捷中期转亏远逊预期,股价午后一度挫逾3%至四个月新低

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透香港2月27日 - 拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司 周三公布,中期业绩由盈转亏,并称下半财年经营环境不会有重大改善;受此拖累,该股午后转跌,并一度挫逾3%至四个月来低点.
该公司于中午宣布,截至2012年12月31日的中期净损4.65亿港元,上年同期则为净利5.55亿港元.此也远逊于五位分析师平均预估的净损1.1亿港元.
"欧债危机及随之而来的低迷消费者情绪,正影响着欧洲市场(占集团营业额约80%)的经营状况."公告称,"本财政年度下半年的经营环境不会有重大的改善."
思捷中期营业额为135.54亿港元,按年减少18.8%.营业额下降为受到剥离北美洲业务及店舖关闭计划的影响,以及欧元兑港元平均汇率贬值8%之故.
本地时间13:20,思捷跌2.36%至9.94港元,稍早一度跌3.54%至9.82港元,为去年10月31日9.72港元以来最低;业绩公布前,思捷早盘收升1.18%至10.30港元.
思捷此次中期不派息,上年为派发每股0.26港元股息.(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）