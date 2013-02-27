《热点透视》欧元区态度需改,才能让意大利愿意改革

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon 编译 张若琪
路透伦敦2月26日 - 民主不好的一面就是,大家都把它当回事儿.意大利人以激情但清楚的方式说明了这点.欧洲当权人士对意大利"支持改革政党"没能赢得可以执政的多数席次感到遗憾.这场选举使意大利未来数周恐将面临原该能免则免的政治不确定性.无论由谁领导下届政府,且不管最后这个政府有多稳固,意大利若是不改革,都得付出代价.
另一方面,主导欧盟和欧洲央行的"撙节改革派"也应考虑改正他们的方式.其对撙节的刺耳疾呼,和公开偏袒蒙堤"技术专家"政府的态度,多少也是促成当前这一团乱的因素.
欧盟执委会和欧洲央行大楼回廊精心细数着技术专家治理的标准.然意大利人摒弃了技术官僚的治理.谁能责怪他们?他们何以如此?技术专家治国未能改善意大利失业问题,国内生产总值(GDP)也比2007年的高峰低了8%.
或许是意大利民众对前任总理--打不倒的贝鲁斯柯尼--如何在2011年11月遭法国、德国和欧洲央行合谋一击后不得不下台,仍记忆犹新.周日的选举可能只是意味意大利政治又回归意大利人.无论好与坏,都应该是那样.
下一任政府的当务之急应是侧重增长--选举对此改变不大.无论谁掌权,都将受到蒙堤留下的财政恩物之助,即相当于GDP逾3%的预算基本盈余.而无论是谁领导政府,也将受到市场和欧洲央行的大棒与胡萝卜软硬兼施的牵制.
意大利10年期政府公债收益率周二升至4.8%,但仍比2011年11月的危机时高点低2.5个百分点.而且,只要意大利政府不采取不负责的政策,欧洲央行插手的可能就将平抚外界的不安.
同时,当一个国家决定宁可选择民主与成长,放弃技术专家和撙节紧缩时,欧洲人所能采取的最好行动就是保持缄默.(完)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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