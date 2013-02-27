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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 16:07 BJT

台湾数据: 1月工业生产同比增长19.17%,因比较基期低

路透台北2月27日 - 台湾经济部周三公布,1月工业生产较上年同期成长19.17%,上月修正后为升2.05%.因去年同期为农历春节,比较基期偏低.其中制造业增加19.86%,为连续第七个月正成长.且资讯电子产业淡季不淡以及石化钢铁景气回温.

展望2月,经济部表示,因春节变动将较上月与上年同月减少,但若扣除季节性因素仍将成长.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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