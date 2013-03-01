台湾货币市场: 3月1日及下提存期资金预期变化一览表

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下:
**宽松因素:
--央行存单到期318亿台币.
**紧缩因素:
--央行料发行存单
---------------------------------------------------- (下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)8,189.7亿台币 :
03/02 37.00亿
03/03 6,605.90亿
03/04 181.00亿
03/05 53.00亿
03/06 3,610.70亿
03/07 1,164.00亿
03/08 1,574.00亿
03/09 78.00亿
03/10 1,298.50亿
03/11 159.00亿
03/12 73.00亿
*03/13 2,189.60亿
03/14 92.00亿
03/15 138.00亿
03/18 134.10亿
03/19 36.00亿
03/20 857.05亿
03/21 5,885.00亿
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
*03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 97.00亿
04/01 58.50亿
04/02 15.00亿
04/03 132.00亿
--公债还本付息899亿台币
03/04 93甲4期9息 17.8125亿
03/05 98甲3期4息 11亿
03/06 90甲3期12息 23.125亿
03/07 92甲4期本金 700亿
03/07 92甲4期10息 13.125亿
03/07 101甲5期1息 10亿
03/10 99甲5期3息 11亿
03/14 89甲9期13息 30.625亿
03/14 97甲3期5息 17.8125亿
03/16 94甲4期8息 18亿
03/16 96甲3期6息 15亿
03/16 101乙1期1息 6.5亿
03/17 100甲5期2息 11亿
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--3/6: 发行"102甲6期"公债,金额400亿台币,天期10年期,1日标售. --3/21: 发行"102乙1期"公债,金额400亿元,天期20年期,18日标售.
--3/28: 发行"财102-3期"国库券,期限364天期,金额总计200亿台币,27日标售.
--央行料例行性标售发行一年期存单,金额1,000亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. ?(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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