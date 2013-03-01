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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场: 3月1日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北3月1日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下:

**宽松因素:

--央行存单到期318亿台币.

**紧缩因素:

--央行料发行存单

---------------------------------------------------- (下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)8,189.7亿台币 :

03/02 37.00亿

03/03 6,605.90亿

03/04 181.00亿

03/05 53.00亿

03/06 3,610.70亿

03/07 1,164.00亿

03/08 1,574.00亿

03/09 78.00亿

03/10 1,298.50亿

03/11 159.00亿

03/12 73.00亿

*03/13 2,189.60亿

03/14 92.00亿

03/15 138.00亿

03/18 134.10亿

03/19 36.00亿

03/20 857.05亿

03/21 5,885.00亿

03/22 3,423.50亿

03/23 250.00亿

03/24 7,408.00亿

03/25 459.00亿

03/26 40.50亿

*03/27 8,272.85亿

03/28 3,867.50亿

03/29 97.00亿

04/01 58.50亿

04/02 15.00亿

04/03 132.00亿

--公债还本付息899亿台币

03/04 93甲4期9息 17.8125亿

03/05 98甲3期4息 11亿

03/06 90甲3期12息 23.125亿

03/07 92甲4期本金 700亿

03/07 92甲4期10息 13.125亿

03/07 101甲5期1息 10亿

03/10 99甲5期3息 11亿

03/14 89甲9期13息 30.625亿

03/14 97甲3期5息 17.8125亿

03/16 94甲4期8息 18亿

03/16 96甲3期6息 15亿

03/16 101乙1期1息 6.5亿

03/17 100甲5期2息 11亿

03/31 95甲3期7息 14亿

--月底军公教薪饷拨款

紧缩因素:

--3/6: 发行"102甲6期"公债,金额400亿台币,天期10年期,1日标售. 　 --3/21: 发行"102乙1期"公债,金额400亿元,天期20年期,18日标售.

--3/28: 发行"财102-3期"国库券,期限364天期,金额总计200亿台币,27日标售.

--央行料例行性标售发行一年期存单,金额1,000亿台币.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. ?(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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