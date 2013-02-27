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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 13:57 BJT

****敬告客户: 美联储主席贝南克于国会半年一度经济证词综述--PDF版本****

亲爱的客户,您好:

美国联邦储备理事会主席贝南克周二于参议院进行半年一度经济证词陈述,称刺激政策收益明显,并且淡化潜在风险.

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