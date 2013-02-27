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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 14:17 BJT

韩国股市: 小幅收高中止两日跌势,韩国电力推升公用事业类股

路透首尔2月27日 - 韩国股市周三小幅收高,美国联邦储备理事会(FED,美联储)重申货币宽松承诺,加上日圆走强,协助重振投资人买兴.

综合股价指数 收涨0.2%,至2,004.04点,中止两日跌势.

国有电力公司韩国电力(KEPCO) 大涨5%,协助电力及燃气类股指数 劲升4.2%.(完)
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