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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 14:31 BJT

日本股市:日经连续第二日收低,汽车股下跌

路透东京2月27日 - 日本股市日经指数周三连续第二日下跌,因意大利选后政局诡谲,日圆跌势暂时中止,促使投资人出脱对汇率敏感的股票.

汽车制造商股价受挫,丰田汽车 跌2.3%,本田汽车 跌2.5%.

日经指数 跌1.3%至11,253.97点,指数上日挫低2.3%.

东证股价指数 下跌1.4%至953.72点.(完)
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