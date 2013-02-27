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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 14:50 BJT

全球金市: 现货金守在一周半高位附近,因美联储主席贝南克支持刺激举措

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量 现货金 1609.90 -3.21 -0.20 -3.86 现货银 29.22 -0.14 -0.48 -3.50 现货铂金 1610.74 -7.75 -0.48 4.93 现货钯金 740.75 -2.97 -0.40 7.04 COMEX期金 1609.60 -5.90 -0.37 -3.95 19117 COMEX期银 29.19 -0.08 -0.26 -3.46 2151 欧元/美元 1.3063 美元/日圆 91.73

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李婷仪; 审校 侯向明/程琳)
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