台湾债市: 量缩整理,静待周五10年公债标售

路透台北2月27日 - 台湾债市周三陷于量缩整理格局.明日因公共假期金融市场将休市一天,且周五10年券 102/6就要标售,诸多不确定因素尚待厘清,交易商乾脆选择退场观望. 交易商指出,周五102/6标售前,目前的空单未平仓量约在110亿台币,若美债殖利率未进一步下跌或弹升,预 料得标利率将在1.21%上下一至两个基点.102/6发行前交易殖利率区间落在1.20-1.23%. "今天很冷清,前两天多空都有点受伤,要冷静一下."一大型证券商交易主管说. 另一证券商交易员也表示,回顾今年以来的公债标售结果,殖利率不是高于预期就是持平.这次102/6的空单 量也是基于此等假设而略增,不过在美债殖利率受意大利选情急速下跌影响,空方心态也趋向保守,周五要标高 的机率不会太高. 美国公债周三在亚洲市场走坚,因意大利选举结果导致政治僵局,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主 席贝南克重申央行对货币刺激政策的承诺.10年期公债 收益率(殖利率)小幅跌至1.874%,纽约市场 尾盘报1.883%.该收益率周二一度降至1.836%的逾一个月低点. 台湾金融市场明日将因228纪念日休市一天. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 0.00 0.8991 0.8991-0.8991 0.5 10 102/6 +0.04 1.2111 1.2106-1.2130 49.5 标债前,交易商正试图分析买盘的心态.从近期标售结果来看,买盘还是有需求,只是对价格更为坚持,若这 样的思考逻辑没变,周五102/6的标售,得标利率就不会向1.20%靠拢. "目前大家的心态应该是不用追价,就可以拿到券."一证券商交易主管说. 另一证券商交易主管则指出,还是要看10年券大买家--邮局的心态,尤其在相关业务主管调动后,市场似乎 还不清楚操作思维是否出现改变,也许可藉由这次标售结果进一步厘清. 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 1.2150 5 102/2 0.8991 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)