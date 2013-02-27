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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 14:51 BJT

台湾债市: 量缩整理,静待周五10年公债标售

路透台北2月27日 - 台湾债市周三陷于量缩整理格局.明日因公共假期金融市场将休市一天,且周五10年券
102/6就要标售,诸多不确定因素尚待厘清,交易商乾脆选择退场观望.
     
    交易商指出,周五102/6标售前,目前的空单未平仓量约在110亿台币,若美债殖利率未进一步下跌或弹升,预
料得标利率将在1.21%上下一至两个基点.102/6发行前交易殖利率区间落在1.20-1.23%.   
    
    "今天很冷清,前两天多空都有点受伤,要冷静一下."一大型证券商交易主管说.
    
    另一证券商交易员也表示,回顾今年以来的公债标售结果,殖利率不是高于预期就是持平.这次102/6的空单
量也是基于此等假设而略增,不过在美债殖利率受意大利选情急速下跌影响,空方心态也趋向保守,周五要标高
的机率不会太高.
    
    美国公债周三在亚洲市场走坚,因意大利选举结果导致政治僵局,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主
席贝南克重申央行对货币刺激政策的承诺.10年期公债 收益率(殖利率)小幅跌至1.874%,纽约市场
尾盘报1.883%.该收益率周二一度降至1.836%的逾一个月低点. 
    
    台湾金融市场明日将因228纪念日休市一天.
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                      0.00      0.8991   0.8991-0.8991         0.5
      10      102/6                     +0.04      1.2111   1.2106-1.2130        49.5
    标债前,交易商正试图分析买盘的心态.从近期标售结果来看,买盘还是有需求,只是对价格更为坚持,若这
样的思考逻辑没变,周五102/6的标售,得标利率就不会向1.20%靠拢.
    
    "目前大家的心态应该是不用追价,就可以拿到券."一证券商交易主管说. 
    
    另一证券商交易主管则指出,还是要看10年券大买家--邮局的心态,尤其在相关业务主管调动后,市场似乎
还不清楚操作思维是否出现改变,也许可藉由这次标售结果进一步厘清.
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       101/9                       1.2150
          5       102/2                       0.8991
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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