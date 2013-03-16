背景资料：中国新一届政府主要经济部门掌舵者履历一览

路透北京3月16日 - 中国新一届政府的各部长名单周六出炉，周小川继续担任中国人民银行行长，徐绍史担任国家发展与改革委主任，商务部和财政部部长分别由高虎城和楼继伟出任，住建部部长为姜伟新。

对于中国经济来说，未来五到十年是至关重要的时期。做为中国各部委的掌舵者，他们将面对中国经济潜在增速下降、改革进入攻坚期、经济结构调整迫在眉睫等重重挑战。

以下为中国新一届主要经济部门掌舵者履历一览：

**发改委主任：徐绍史**

徐绍史，62岁，1951年10月出生，浙江宁波人，经济学硕士。第十七届、十八届中央委员。

1969-1971年间在吉林省汪清县插队知青，随后曾历任地矿部政策法规研究室干部、部领导秘书、办公厅主任等职；1991年12月起挂职任广东省地矿局副局长，次年12月兼任深圳市地质局局长。

1993年起历任国务院办公厅秘书一局副局长、局长职务长达七年，2000年12月出任国务院副秘书长。2007年4月被任命为国土资源部部长至今。

**中国人民银行行长周小川**

周小川，65岁，2002年底出任中国人民银行行长至今，中共十六届、十七届中央委员，未出现在中共十八届中央委员名单中。

他在任内推动了国有银行改革，通过银行间交易商协会助推中国债券市场飞速发展，并重启人民币汇率改革，破冰利率改革及人民币国际化，给人留下深刻印象。2011年9月被《欧洲货币》杂志评选为“年度全球最佳央行行长”。

他是江苏宜兴市人，出身中共高级干部家庭，父亲周建南曾于1980年代出任机械工业部部长，中学毕业后，周赴黑龙江生产建设兵团插队劳动，后毕业于原北京化工学院，最早的一份工作是与工业自动化打交道，后攻读清华大学工学博士。1986年12月，他被任命为对外经济贸易部部长助理，开始从政之路。

**财政部部长：楼继伟**

楼继伟，63岁，1950年12月生。浙江义乌人，中国社科院研究生毕业。第十八届中央委员会委员。

1988-1992年曾任上海市经济体制改革办公室副主任，1992-1995年任国家体改委宏观调控体制司司长，曾参与设计1994年税制改革，是当时外汇管理体制改革的牵头人。

随后三年被“外放”到贵州省担任副省长，之后1998-2007年期间出任财政部副部长一职长达九年，继续主持财税改革工作。

从2007年3月起担任国务院副秘书长，并兼任中国投资有限责任公司董事长，管理着中国总规模4，100亿美元的主权财富基金；2008年开始又兼任中投全资子公司--中央汇金投资有限责任公司的董事长职务。

**商务部部长：高虎城**

高虎城，62岁，1951年8月生，山西朔州人，1987年3月加入中国共产党，1968年10月参加工作，法国巴黎第七大学经济社会学专业毕业，在职研究生学历，社会学博士，高级经济师。 2010年7月任国际贸易谈判代表，商务部党组副书记、副部长。第十八届中央委员。

**住建部部长：姜伟新**

黑龙江省富裕县人，64岁，1949年1月生。1968年12月参加工作（农村插队），1969年12月加入中国共产党。1974年2月毕业于北京大学。 历任国家计委投资司科长、副处长、处长，华联房地产开发公司常务副总经理，国家计委投资研究所副所长，国家计委重点建设司副司长、司长，国家计委投资司司长，国家发展计划委员会副主任、党组成员，国家发展和改革委员会副主任、党组成员，建设部副部长、党组书记。

**工信部部长：苗圩**

苗圩，58岁，1955年5月生，北京市人。中共党员，中央党校在职研究生，研究员级高级工程师。 1982年合肥工业大学内燃机专业毕业。历任中国汽车销售服务公司副经理，中国汽车工业总公司生产部副经理、生产司副司长，机械工业部汽车司副司长，机械工业部副总工程师。1997年9月任东风汽车公司党委书记。1999年3月任东风汽车公司总经理、党委书记。2005年5月任湖北省委常委、武汉市委书记。2008年3月任工业和信息化部副部长、党组副书记。2010年12月任工业和信息化部部长、党组书记。

**农业部部长： 韩长赋**

韩长赋，1954年10月生，历任团中央青工部部长、中央财经领导小组办公室副主任、农业部常务副部长、国务院研究室党组副书记兼常务副主任等职务，长期致力于国家宏观经济运行及农村发展等方面的研究和实际工作，在国民经济宏观运行、优势农产品区域布局、土地制度、农民工问题、小城镇建设等方面有深入系统的研究，形成了一系列系统的观点和思路。

**交通运输部部长：杨传堂**

1954年5月生，山东禹城人，大学学历，1972年6月参加工作。

从山东胜利石化总厂的普通工人做起，历任共青团山东省委副书记、书记兼省青年管理干部学院院长；山东省委常委；西藏自治区党委常委、政府副主席；青海省委副书记；西藏自治区党委书记等。

**水利部部长：陈雷**

1954年6月生，北京人，1980年5月入党，1971年9月参加工作，华北水利水电学院北京研究生部农田水利工程专业毕业，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。