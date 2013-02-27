中国股市: 沪综指缩量收升,海内外利多信息激励大盘技术性反弹

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指周三出现技术性反弹,但成交有所萎缩.分析师指出,大盘近期连续回调,累计下跌幅度较大;而美联储主席贝南克讲话引发外盘上涨,以及中国证监会亦发表一些利多信息,令市场人气出现转机,在金融地产股的牵头下大盘出现反弹走势.
沪综指 收报2,313.220点,涨19.879点或0.87%.上海A股今日成交额为879亿元人民币,较上日的1,054亿元下降17%.
"内外因素交织下,大盘出现反弹,但卖盘还是比较大,显示这个反弹较弱."长江证券分析师宋中庆指出,估计大盘短期会维持小幅震荡走势,投资者还需耐心等待观察股指下一步走向,不宜盲目追涨.
上证金融地产行业指数 收涨1.87%,明显跑赢大盘.券商龙头股中信证券 收升3.03%.
贝南克周二在参议院金融委员会作证时,极力为美联储购债刺激计划辩护,使会议记录引发的有关美联储可能收缩刺激计划规模的臆测降温,美股周二因此反弹.而中国证监会周二稍晚亦表示,目前住房公积金入市相关研究准备工作已经顺利启动,下一步,证监会将积极配合有关部门研究改进住房公积金的管理和投资运营模式.
沪深300指数 收涨1.05%,报2,594.677点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,593.8点,涨0.6%,成交量为860,004手.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。